TARQUINIA – Grande successo per il ritorno di “Rispondi e brinda”, il quiz che ha animato venerdì 29 agosto il DiVino Etrusco in una veste tutta nuova. Quest’anno, infatti, il format si è trasformato in un evento itinerante, con la brillante conduzione della giovane tarquiniese Chiara Ventolini, Miss Drappo 2025, che insieme allo staff della comunicazione ha intervistato e intrattenuto decine di persone nel cuore della manifestazione. Un connubio tra gioco, cultura e leggerezza che ha saputo coinvolgere il pubblico, rendendo il quiz uno dei momenti più attesi e partecipati dell’edizione 2025. Il primo video teaser, pubblicato online nei giorni precedenti l’evento, ha superato le 20mila visualizzazioni in poche ore, diventando virale e confermando l’entusiasmo del pubblico per questo format fresco e dinamico. Il successo di “Rispondi e brinda” segna già un punto fermo per il futuro: l’appuntamento è fissato per la prossima edizione del DiVino Etrusco, nel 2026, con nuove sorprese e tanto divertimento.

