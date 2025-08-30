TARQUINIA - Tarquinia si prepara a vivere una giornata da sogno: lunedì 1° settembre 2025 torna Back to Hogwarts, l’evento gratuito che trasforma la città in un vero e proprio scenario magico ispirato all’universo di Harry Potter. La giornata prenderà il via alle 10 dal la Libreria Caffè La Vita Nova (via Giosuè Carducci), dove il pubblico potrà radunarsi per vivere insieme l’attesa della partenza del treno verso Hogwarts dal celebre Binario 9 e ¾. Alle 11, nella sala delle feste della biblioteca comunale di Tarquinia, si terrà la suggestiva cerimonia di smistamento, con il Cappello Parlante pronto a dividere grandi e piccoli nelle quattro case di Hogwarts. Nel pomeriggio, dalle 17,30, spazio alle letture itineranti: un percorso tra i luoghi più affascinanti del centro storico in cui rivivranno alcune scene indimenticabili della saga, tra magie, sorprese e personaggi in costume. Durante il pomeriggio, una giuria premierà con buoni per l’acquisto di libri le maschere più originali.

La magia, però, non si limiterà solo alle attività ufficiali. Per un giorno intero Tarquinia si trasformerà in Hogwarts: bar, ristoranti e locali proporranno piatti, bevande e menù a tema; negozi allestiranno vetrine ispirate al mondo di J.K. Rowling; non mancheranno aperture straordinarie per accogliere i tanti appassionati attesi in città. Inoltre, grazie alla collaborazione con il Centro aggregazione giovanile di Tarquinia, il gruppo Troppo Forti e con la partecipazione speciale degli atleti di ArteRitmica Tarquinia, il programma sarà arricchito di ulteriori momenti spettacolari. Organizzato da lextra.news e dalla Libreria Caffè La Vita Nova, con il patrocinio del Comune di Tarquinia, “Back to Hogwarts” si conferma un evento unico nel panorama del Centro Italia, capace di unire famiglie, ragazzi e appassionati di tutte le età in un viaggio collettivo tra fantasia e realtà. Ulteriori dettagli e sorprese, tra cui un campo da Quidditch in pieno centro, saranno svelati nelle prossime ore sui canali social di @lextra_news. Un’occasione per vivere Tarquinia con occhi diversi: una città che, per un giorno, si veste di magia e invita tutti a lasciarsi incantare.

©riproduzione riservata