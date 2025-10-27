TARQUINIA - Il Cai, sezione di Viterbo, nello spirito improntato alla solidarietà che contraddistingue l’operato dei propri soci, invita alla partecipazione a alla camminata rosa, «importante manifestazione che si svolgerà in collaborazione con le associazioni del territorio”: "Tarquinia in Rosa" e Aman, (Associazione miglioramento assistenza e cura malati neoplastici). Scopo della manifestazione è la sensibilizzazione nei confronti della prevenzione dei tumori alla mammella. L'appuntamento è alle 9,30 di sabato primo novembre presso la Barriera di San Giusto da dove avrà inizio la passeggiata per il centro storico, sponsorizzata dalla Asl di Viterbo e dal Comune di Tarquinia. Il percorso si snoderà attraverso le bellissime strade del centro storico, con affacci sulla Valle del Marta ed una visita guidata alla stupenda chiesa di Santa Maria in Castello che verrà aperta per l'occasione. La chiesa, del periodo romanico, è il più rappresentativo esempio di architettura religiosa della città. Il percorso si svilupperà per 2,2 chilometri, con un dislivello positivo contenuto a soli 60 metri. La manifestazione avrà termine intorno alle 12.30. La partecipazione libera è aperta a tutti.

