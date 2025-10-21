TARQUINIA – Con la determinazione 20 ottobre 2025, n. G13587 la Regione Lazio ha attribuito al Comune di Tarquinia un finanziamento pari a 500.000 euro per migliorare la viabilità e mobilità.

L’intervento, in particolare, ha come finalità principale quella di migliorare la fruibilità pedonale e carrabile delle strade situate nella zona sud di Tarquinia Lido nel tratto ricompreso tra via dei Tritoni e Strada della Salara, mediante la riqualificazione dei marciapiedi e della sede stradale esistenti.

Soddisfatti gli esponenti di Fratelli d’Italia di Tarquinia: «L’art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, stabilisce infatti misure destinate a supportare lo sviluppo e la crescita dei territori regionali, promuovendo investimenti pubblici in favore dei Comuni del Lazio – spiega Federico Ricci per Fdi Tarquinia – A tal fine è istituito un “Programma straordinario regionale di investimenti pubblici”, da attuarsi attraverso la concessione di contributi a fondo perduto di cui potrà ora beneficiare anche la Città di Tarquinia. Si ringrazia l'amministrazione Rocca e i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli per la vicinanza alle istanze del territorio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA