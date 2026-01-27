Tarquinia ha celebrato nei giorni scorsi San Sebastiano Martire, patrono della Polizia locale, con una giornata solenne e molto partecipata, che ha visto la presenza delle autorità civili, militari e religiose, delle scuole e di numerosi cittadini, a testimonianza del forte legame tra la città etrusca e il corpo della polizia locale. Le celebrazioni si sono aperte con la messa nella chiesa di San Giovanni, officiata dal parroco don Augusto Baldini.

Alla cerimonia religiosa hanno preso parte, tra gli altri, il prefetto di Viterbo Sergio Pomponio, il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti e il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo Carlo Pasquali. Al termine della funzione, don Augusto Baldini ha impartito la benedizione dei mezzi della polizia locale, schierati nella piazza antistante la chiesa. La giornata è proseguita con la cerimonia civile nella sala consiliare del palazzo comunale, gremita in ogni ordine di posto.

Erano presenti, oltre a una rappresentanza dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sposetti, il comandante della Compagnia dei carabinieri di Tuscania, il comandante della Stazione dei carabinieri di Tarquinia, il dirigente del Commissariato di polizia di Tarquinia, il comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Tarquinia, la Capitaneria di Porto con il comandante della Guardia Costiera di Montalto di Castro, il comandante dei vigili del fuoco, il dirigente della Provincia di Viterbo Franco Fainelli, il responsabile del Coc comunale e presidente Aeopc Tarquinia della protezione civile Alessandro Sacripanti, insieme ai volontari della protezione civile locale.

Hanno inoltre partecipato i comandanti delle polizie locali dei comuni limitrofi, tra cui Civitavecchia, Soriano nel Cimino e Monte Romano, nonché i bambini e le insegnanti delle scuole primarie e dell’infanzia di Tarquinia.

Durante la cerimonia civile si è svolto il giuramento di due agenti neoassunti della polizia locale di Tarquinia. Sono seguite la consegna di elogi al personale, gli avanzamenti di grado e il conferimento di targhe di riconoscimento alle autorità intervenute.

Nel corso dell’evento sono stati inoltre distribuiti i calendari ufficiali della polizia locale; ai bambini delle scuole sono state donate penne personalizzate e agendine contenenti i riferimenti utili del Corpo.

Nel suo intervento, il sindaco Francesco Sposetti ha sottolineato il ruolo fondamentale svolto dalla polizia locale al servizio della collettività. A seguire, il comandante della polizia locale Nicola Fortuna ha illustrato le principali attività svolte nel corso dell’anno, dalla sicurezza urbana al controllo del territorio, dalla viabilità alla tutela del patrimonio pubblico, fino al supporto alla cittadinanza anche in situazioni di emergenza.

Il comandante Fortuna ha inoltre espresso parole di apprezzamento per la professionalità e il senso del dovere dimostrati dagli agenti, rivolgendo un particolare ringraziamento alla protezione civile di Tarquinia per la preziosa collaborazione e la costante sinergia operativa.

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti al sindaco Francesco Sposetti, al prefetto di Viterbo Sergio Pomponio e a don Augusto Baldini, per la costante vicinanza e il supporto istituzionale dimostrati. Il sindaco Sposetti e il comandante Fortuna esprimono un sentito ringraziamento alla Presidenza del Consiglio regionale del Lazio per il contributo concesso, che ha contribuito alla buona riuscita della manifestazione.