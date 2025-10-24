CIVITAVECCHIA – «In questi giorni su via di Boccelle a Civitavecchia è in corso un taglio di eucalipti su strada pubblica. Ne sono stati tagliati una trentina». È l’allarme che lancia un residente della zona.

«Ho telefonato all'ufficio ambiente del Comune, mi hanno confermato che hanno autorizzato la sola potatura di alcuni alberi». Alberi che sarebbero corrispondenti ad un civico ben preciso. Ma, a detta del cittadino, il proprietario del terreno limitrofo starebbe tagliando in modo maldestro tutti gli alberi ed alcuni dalla base. «Non è una potatura – ha tuonato –ha approfittato della richiesta di potatura come scusa per tagliare tutto. Il taglio fatto in questo modo degli eucalipti farà sì che i nuovi rami che si svilupperanno dai monconi saranno deboli, cresceranno in modo disordinato e saranno meno stabili e sicuri di quelli originali, aumentando il rischio di sbrancamenti e cedimenti su strada pubblica. Poi di chi sarà la colpa?».