Controllo della velocità, Romoli annuncia la grande novità. «Con un piano che presenteremo a breve – dice il presidente della Provincia Alessandro Romoli – stiamo lavorando a tutta una serie d’interventi per il controllo della velocità».

Questi interventi «saranno soprattutto sulle arterie più importanti – precisa Romoli – come la strada provinciale Teverina. Troppo spesso sulle cronache per gravi incidenti sugli incroci a raso. Presidieremo, con sistemi di tutor innovativi che ci permetteranno non di fare cassa ma di garantire a tutti i fruitori strade sicure».

I dettagli di questi tutor di ultima generazione saranno resi noti prossimamente.

Romoli, poi, spiega gli ultimi lavori e attività sul fronte scuola e strade.

«L’amministrazione è impegnata da un anno e oltre all’attuazione del Pnrr con la messa a terra di oltre 38 milioni di euro d’investimenti – dice Romoli -. Le scuole secondarie sono di competenza e proprietà della Provincia. Con il consigliere Ciarlanti stiamo lavorando per garantire la fine dei lavori in essere e l’inserimento di altri lavori con le necessarie risorse perché, spesso, si creano problematiche non preventivabili».

Il presidente Alessandro Romoli, poi, entra nel dettaglio.

«Stiamo realizzando varie nuove palestre – dice ancora Romoli – tra cui quelle di Nepi, Acquapendente e Bassano Romano che sono arrivate quasi alla fine lavori. Queste permetteranno sia un arricchimento per gli studenti che l’utilizzo da parte delle associazioni sportive». Sul fronte del riscaldamento assente in alcuni istituti Romoli precisa che «a volte non è stato facile contemperare i cantieri con le necessità didattiche ma tutte le situazioni sono state risolte e, inoltre, gli istituti sono sicuri: abbiamo lavorato per la prevenzione incendi con l’acquisizione delle opportune certificazioni e l’efficientamento energetico.

A questo riguardo stiamo avviando la partecipazione al programma Conto Energia 3.0, che permetterà d’intervenire sui nostri istituti per l’efficientamento energetico e delle reti e la sostituzione d’infissi.

A breve, poi, incontrerò la Consulta degli studenti: dialogare con presidi, insegnanti e studenti significa apprendere in modo diretto quali sono i problemi».

Romoli, poi, fa un appello «ai fruitori delle scuole, agli studenti: utilizzatele come se fossero le vostre, spesso ci troviamo a intervenire per riparare gli stessi danni e nelle medesime scuole.

Questi soldi potrebbero essere spessi per accrescere strutture come laboratori e infrastrutture scolastiche».

Per quanto riguarda le strade, poi, Romoli è particolarmente soddisfatto perché «siamo arrivati a toccare tutti i quadranti della Tuscia. Sono stati assunti tecnici e operatori stradali e la loro presenza sulle strade si vede soprattutto in questi giorni di maltempo con l’intervento di nostro personale diretto. In queste settimane, con il consigliere Palozzi, stiamo lavorando per l’attuazione del Piano Mit, finanziato con fondi ministeriali, e quello per la Aree Interne soprattutto nell’alta Tuscia. Con gli ultimi due avanzi d’amministrazione stiamo per intervenire sia sulle strade più ammalorate che su beni patrimonio della Provincia come il recupero dell’ex Questura, davanti Palazzo Gentili, e il recupero della sala Anselmi come centro espositivo in via Saffi».