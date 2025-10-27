TARQUINIA – Visita guidata gratuita nei luoghi della memoria dell’Eroe dei due Mondi. L’Università Agraria di Tarquinia, in occasione del 150° anniversario della visita di Giuseppe Garibaldi in città, organizza un pomeriggio dedicato alla riscoperta dei luoghi storici che hanno accolto l’Eroe dei Due Mondi. L’iniziativa, dal titolo “Sui passi di Garibaldi a Tarquinia”, propone una visita guidata gratuita di tre palazzi simbolo della città: Palazzo Vitelleschi, sede del Museo Nazionale Etrusco; Palazzo Bruschi Falgari, sede della Biblioteca comunale; e Palazzo Vipereschi, oggi sede dell’Università Agraria e luogo che, nel 1875, ospitò Garibaldi durante il suo soggiorno in città. L’appuntamento è domenica 2 novembre, alle ore 16, in piazza Cavour. La partecipazione è libera e gratuita, ma per motivi organizzativi si raccomanda di effettuare la prenotazione. L’ingresso al Museo Nazionale Etrusco sarà anch’esso gratuito, in occasione della prima domenica del mese. La guida autorizzata Claudia Moroni accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei Palazzi e delle storie di Tarquinia e la conclusione avverrà nel Palazzo Vipereschi, dove Garibaldi si affacciò al balcone per salutare e ringraziare la folla plaudente. “Vogliamo ricordare un momento importante della storia cittadina e nazionale – spiega Alberto Riglietti, presidente dell’Università Agraria – valorizzando il patrimonio culturale che custodiamo da oltre un secolo.” «Invitiamo tutti a partecipare a questo evento che è completamente gratuito – dichiarano Silvano Olmi, presidente del consiglio dell’Università Agraria e delegato alla Cultura, e Claudia Rossi, assessore con delega alle aree archeologiche – sarà l’occasione per ricordare i 150 anni dalla storica visita di Giuseppe Garibaldi alla nostra città e visitare tre Palazzi importanti del centro storico». L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Tarquinia che garantirà l’apertura di Palazzo Bruschi Falgari.

