TOLFA - Il Rione Casalaccio torna a vivere: successo strepitoso per la prima edizione della Sagra della Salsiccia e della Ventresca.

Sabato sera il Rione Casalaccio ha scritto una nuova, importante pagina della sua storia con la prima edizione della Sagra della Salsiccia e della Ventresca, una manifestazione che ha saputo coniugare tradizione, gusto e spirito di comunità, richiamando nel cuore di Tolfa centinaia di persone, tra residenti, curiosi e visitatori provenienti anche dai paesi limitrofi.

La cornice dell’evento è stata la rinnovata piazzetta del Rione Casalaccio, recentemente tornato attivo dopo quattro anni di inattività, e già capace di dimostrare grande energia organizzativa e una forte voglia di rilancio.

L’atmosfera che si è respirata sabato sera è stata quella delle grandi occasioni: il profumo della carne grigliata ha invaso le vie del rione, mentre sulle tavole sfilavano piatti ricchi dei sapori autentici della tradizione locale.

Il pubblico ha potuto gustare prelibatezze tipiche come la ventresca e la salsiccia, preparate con cura e passione, simboli gastronomici di un territorio che non vuole dimenticare le proprie radici.

Accanto al buon cibo, non è mancato il divertimento: la piazza si è animata con la musica trascinante del DJ Wewers, che con un mix irresistibile di hit anni '90 ha trasformato la serata in una vera e propria festa all’aperto. Giovani, adulti e intere famiglie si sono lasciati coinvolgere da balli e canti, in un clima di allegria condivisa che ha riportato alla luce lo spirito originario delle feste di rione.

La manifestazione segna un punto di svolta per il Rione Casalaccio, che dopo anni di silenzio è tornato protagonista grazie all’impegno e alla passione di un gruppo di cittadini determinati a farlo rifiorire.

A guidare questo nuovo corso è il presidente Daniele Mercuri, che ha promosso il rinnovamento del Rione e riacceso l’interesse degli abitanti.

Nel direttivo anche il vicepresidente Maura Maffei, il tesoriere Veronica Petrocchi, i consiglieri Jleana Antonelli, Roberta Morra, Stefano Mercuri, Mirko Mercuri, Martina Bucci e Daniela Bergantini.

L’obiettivo dichiarato è stato chiaro fin dalla prima assemblea: dare continuità alle attività del rione con eventi culturali, momenti di aggregazione e iniziative sociali durante tutto l’anno, per mantenere vivo lo spirito di appartenenza e valorizzare le tradizioni tolfetane.

Il successo della serata è stato accolto da tutti con entusiasmo e orgoglio, confermando quanto il senso di identità e la partecipazione popolare siano ancora forti all’interno del rione.

A chiudere in bellezza la serata è stato il mozzafiato spettacolo pirotecnico: una pioggia di luci verdi e rosse – i colori ufficiali del Casalaccio – ha illuminato il cielo sopra Tolfa, strappando applausi e sorrisi.

Un finale scenografico che ha lasciato il pubblico con il cuore colmo di emozioni e la speranza che questa sagra diventi un appuntamento fisso nel calendario degli eventi estivi locali.

Il direttivo del Rione ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa: “l’amministrazione comunale, la Pro Loco, la Prociv e tutti i volontari che, con passione e impegno, hanno reso possibile un evento così partecipato e sentito. L’appuntamento per la Sagra della Salsiccia e della Ventresca è dunque già fissato per il prossimo anno: questa nostra Sagra promette di diventare una tradizione capace di crescere nel tempo e raccontare – attraverso il cibo, la musica e la condivisione – l’anima più autentica del Rione Casalaccio e dell’intera comunità tolfetana”.

I rossoverdi, da ora in poi, daranno anima e cuore in vista del Torneo Rionale dei Butteri che si svolgerà a fine luglio al Polo Fieristico de L Nocchia. Il Rione Casalaccio parteciperà all’attesissimo Torneo (uno degli appuntamenti estivi più sentiti dalla comunità di Tolfa) con la squadra composta dai butteri Dario Cascianelli, Giuseppe Testa e Massimo Morra, tre nomi che già incarnano lo spirito, il coraggio e la competenza necessari per affrontare una competizione che fonde abilità equestri e tradizione popolare.

