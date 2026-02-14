CERVETERI - Giornalmente viene percorsa da centinaia di persone, i residenti compresi, ma a guardarla sembra aver subito dei bombardamenti.

Almeno è questo il sentimento comune di chi è costretto a imboccarla. Parliamo di via di Zambra. «Una zona che sembra bombardata. Quanto ci metterà l'amministrazione comunale a capire che è un'arteria da sistemare urgentemente?», si chiede il signor Luigi.

«La strada è sempre stata un colabrodo e rimarrà sempre un colabrodo strada senza cunette e manutenzione mai vista», è lo sfogo del signor Antonio. Molte altre aree etrusche sono alle prese con le stesse problematiche come via Fontana Morella ad esempio. Nel tratto che da Cerenova porta a Ladispoli i pericoli sono dietro l’angolo per i cittadini per la presenza dei crateri e per l’illuminazione scarsa. Le cunette inoltre sono ancora piene d’acqua per la mancata pulizia e con la visibilità scarsa i rischi aumentano per i conducenti di auto e moto. Situazione da monitorare pure sulla via Furbara-Sasso. La provinciale deve fare i conti con le buche. «Bisogna intervenire al più presto – fa presente Francesco Di Giancamillo del comitato di Pian della Carlotta – anche per la manutenzione degli alberi e dei cigli stradali. Al cimitero Sasso inoltre la situazione drammatica, chiunque fa fatica per arrivarci con la macchina». Almeno sono partiti i cantieri sulla via Settevene Palo Nuova massacrata dal degrado. In zona San Paolo però si sono registrati smottamenti e in più le abbondanti piogge hanno usurato la pavimentazione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA