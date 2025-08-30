LADISPOLI – Ancora eventi questa sera in piazza Rossellini. Stasera a rubare la scena il tributo “50 Special” riservato a Cesare Cremonini e, già nel pomeriggio, il corso principale cittadino si animerà con il raduno delle vespe merito del “Vespa Club Cerveteri”. Domani ecco la festa di fine estate con l’arrivo di Max Giusti, pronto a regalare risate anche con i suoi personaggi inconfondibili dalle 22 in poi (l’ingresso è gratuito). Accompagnato dalla sua band, lo spettacolo “A tutto Max” ha fatto registrare il tutto esaurito in tutte le tappe del tour dello Stivale. Sempre fino al 31 agosto il centro di arte e cultura di via Settevene Palo ospiterà tutte le opere degli oltre 200 artisti che hanno aderito alla seconda “Biennale d’arte della riviera romana”, altra kermesse inserita nel cartellone. Niente pause. A settembre si riparte con il teatro per bambini grazie a Fiacca&Bistecca che concederanno il bis a Ladispoli. Ed ecco il 5 l’atteso Festival del Fumetto con la presenza di Giorgio Vanni e la sesta edizione di “Comixpoli” che vedrà adulti e bambini mascherati nelle vie del centro per un’atmosfera particolare. Il 6 settembre arriverà la Ufo Rock Band con tante canzoni dei cartoni animati sempre per i più piccoli ma non solo. Come ultima data il 7 settembre “Bach to School”, evento riservato ai giovani.

