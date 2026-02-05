SANTA MARINELLA – Il tratto della Strada Statale 1 Aurelia, in prossimità dello snodo tra il centro commerciale e l'imbocco della A12 Civitavecchia Sud è finito nuovamente sotto i riflettori. Il punto in questione è uno dei più trafficati della zona, un imbuto dove si incrociano i flussi di chi si reca a fare acquisti, dei lavoratori pendolari e dei mezzi diretti o provenienti dall'autostrada.

All'inizio della settimana si è infatti verificato un nuovo incidente. Due auto si sono scontrate, causando rallentamenti della circolazione e lunghe code in entrambi i sensi di marcia. Intervenute le auto della Polizia stradale e del Commissario di Polizia di Civitavecchia. Non sembra ci siano state conseguenze per gli occupanti dei veicoli, ma non è la prima volta che si assiste a incidenti e rallentamenti in quel tratto della Ss1. La passata amministrazione comunale ha ribadito a più riprese, con atti ufficiali e tavoli tecnici, la necessità di un intervento strutturale da parte di Anas, ente gestore della strada. In uno dei tanti incontri, erano intervenuti anche i rappresentanti di Autostrade per l'Italia, con i quali era stata intrapresa una via di collaborazione per verificare la possibilità di inserire una rotatoria, così da rallentare e regolare il traffico veicolare. Nonostante le ripetute segnalazioni, gli interventi tardano ad arrivare. Sui social il malcontento cresce e la popolazione attende risposte concrete dagli enti gestori. La messa in sicurezza della SS1 è una necessità impellente per tutelare l'incolumità di centinaia di persone che ogni giorno percorrono quel tratto.