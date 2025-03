TUSCANIA – «La nuova piscina comunale di Tuscania, inaugurata nell’estate del 2023 come fiore all’occhiello dell’amministrazione Bartolacci, è già soggetta a un sensazionale disastro strutturale che sta danneggiando la sua funzionalità e compromettendo gravemente la sicurezza degli utenti». Lo fanno sapere da Tuscania delle idee. «La piscina, concepita come un’opera fondamentale per il benessere giovanile e di tutta la comunità, presenta problematiche strutturali evidenti che ne minano la sicurezza e l’efficienza, sollevando preoccupazioni tra i cittadini e i consiglieri comunali del gruppo Tuscania delle Idee - si legge nella nota -. La struttura, progettata nel 2020 e realizzata con un investimento di oltre un milione di euro, tra fondi comunali e l’accensione di un mutuo presso il Credito Sportivo, è stata costruita tra il 2021 e il 2023. Nonostante la sua inaugurazione in pompa magna, la piscina è stata collaudata solo nel gennaio 2024, e a distanza di pochi mesi sono emersi gravi difetti strutturali che stanno generando disagi quotidiani per i fruitori e per i gestori. Infiltrazioni d’acqua, spogliatoi e docce sottodimensionati e in evidente stato di degrado, problemi alle strutture di riscaldamento e una copertura che non riesce a proteggere dalle evidenti infiltrazioni piovane sono solo alcune delle gravi problematiche che l’amministrazione ora è chiamata a fronteggiare. Inoltre, le difficoltà di accesso per le persone disabili, nelle fasi iniziali di esercizio, sono state risolte con colpevole ritardo». «Nonostante fosse stata presentata come la soluzione ideale per i giovani e le famiglie di Tuscania - prosegue la nota - la nuova piscina comunale ha costituito un pesante onere economico per il comune. Sono già emerse, per i gestori, le prime difficoltà economiche che hanno portato alla revisione dell’importo del canone da corrispondere annualmente al comune di Tuscania per la gestione dell’impianto stesso, immaginiamo proprio a causa dei continui problemi strutturali».

«Siamo estremamente preoccupati per la situazione della nuova piscina comunale di Tuscania – dichiara il capogruppo di Tuscania delle Idee, Alessandro Tizi -. Ci troviamo esterrefatti di fronte all’incapacità dell’amministrazione Bartolacci di portare a compimento quella che è stata sbandierata per anni come la più grande opera pubblica realizzata nella nostra città, ma che si sta rivelando l’ennesimo fallimento di un modo di fare politica che ha dimostrato, ancora una volta, di non saper amministrare una città come Tuscania. Siamo preoccupati per la sicurezza dei giovani e delle famiglie che frequentano la piscina, per i disagi inevitabili che la situazione comporta, e per i gestori che sono costretti a far fronte a continui problemi strutturali e a costi di gestione esorbitanti. Siamo preoccupati per i cittadini di Tuscania, eternamente presi in giro e costretti a dover intervenire di nuovo con i soldi delle proprie tasse su una piscina che fa acqua da tutte le parti. Tutto questo solo per la gloria del Sindaco Bartolacci e della sua amministrazione. Noi di Tuscania delle Idee non possiamo rimanere in silenzio di fronte a una tale situazione. Abbiamo già avviato un’attività di controllo accurata sull’opera e, nel prossimo consiglio comunale, presenteremo un’interpellanza che coinvolgerà l’assessore al Bilancio e allo Sport, Liberati, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Del Signore. Dove erano quando questo disastro si stava compiendo? Cosa stava guardando il Sindaco Bartolacci? Esigiamo risposte immediate e soddisfacenti su questa vicenda e non ci fermeremo qui».

«La qualità dei servizi della piscina comunale è fondamentale per l’intera comunità perché proprio da essa dipende la maggiore o minore motivazione dei cittadini di frequentare l’impianto – continua il consigliere Valentina Marziali – infatti, un utente soddisfatto è stimolato positivamente e tende a tornare con piacere. Questo però presuppone il fatto che tutti possano recarsi in un luogo in massima sicurezza e, perché no, in un luogo che corrisponda, soprattutto a livello strutturale, alle aspettative dei frequentatori. È, quindi, inaccettabile che, solo dopo poco tempo, la situazione sia già così drammatica. Ci auguriamo che sia intrapreso un iter che porti la piscina comunale a essere degna di questo nome». «Le condizioni della nuova piscina comunale sono sotto gli occhi di chiunque la frequenti – afferma il consigliere Giulio Capati – il fatto che un impianto così nuovo presenti già problematiche diffuse non fa ben sperare per il futuro di questa struttura. Chiediamo, a gran voce, che venga garantita la giusta fruibilità e soprattutto la sicurezza dei frequentatori. Ci auguriamo che, nell’immediato, vengano risolte le criticità che si sono presentate troppo presto per una neo piscina, e che tutti possano godere di una situazione di sicurezza che consenta di avere una struttura all’altezza dei tuscanesi».

Il gruppo consiliare di Tuscania delle idee continuerà a monitorare da vicino la situazione e a richiedere un’azione concreta per risolvere le gravi problematiche legate alla nuova piscina comunale, difendendo gli interessi della comunità e garantendo un servizio pubblico di qualità.

