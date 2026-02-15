LADISPOLI – Il maltempo non concede tregua. Ancora una violenta mareggiata che ha colpito la costa, in particolare il centro della città. Lo onde hanno raggiunto praticamente il muretto che si trova sul lungomare di via Regina Elena accerchiando verande e cabine degli stabilimenti balneari. Fortunatamente a breve dovrebbero partire i lavori per posizionare le scogliere grazie ai 10 milioni di euro della Regione Lazio. È però una corsa contro il tempo perché l’erosione potrebbe creare ancora danni in questi giorni. Problemi anche per il degrado. Rifiuti, canne e tronchi sono stati trascinati fino a riva accumulandosi con i detriti già presenti. Completamente bloccato Porto Pidocchio con conseguenti disagi per i pescatori professionisti di via Marco Polo. Ora si apre l’ennesima fase di pulizia e messa in sicurezza, in attesa di capire se arriveranno fondi sovracomunali per alleggerire un peso economico che ricade sui bilanci delle amministrazioni locali. Per le abbondanti piogge della mattina si sono ingrossati anche i fossi Vaccina e Sanguinara, poi nel pomeriggio l’allerta è cessato. Analoga situazione a Cerveteri per lo Zambra e il Sassetara che la scorsa settimana è esondato provocando allagamenti all’interno di alcune attività commerciali a Furbara. Al Sasso è caduto un albero mandando in tilt la viabilità. L’arbusto è finito sulla carreggiata, ostacolando il transito dei veicoli. Sul posto i volontari della protezione civile e i carabinieri, che hanno gestito la circolazione.

