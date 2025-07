Smantellato l'ennesimo punto di spaccio nei boschi e ucciso un pusher. L'operazione è stata condotta martedì ma dai carabinieri della compagnia di Civita Castellana nei boschi di Bagnolo nel comune di Orte. Un 25enne di origine marocchina trovato all'interno del bivacco è stato arrestato.

Il giovane straniero, gravato da precedenti di polizia e irregolare sul territorio italiano, è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di cocaina e 40 grammi di hashish, suddivisi in dosi pronte per la vendita, oltre a un machete, un'accetta e materiale vario per il confezionamento, tutto sequestrato.

I carabinieri lo hanno arrestato in flagranza per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo le operazioni di rito, lo hanno condotto presso il carcere di Viterbo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'area boschiva, dove si trovava l'accampamento, è stata ripulita da personale competente del Comune di Orte.