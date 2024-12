Una coppia di spacciatori di Vitorchiano è stata condannata a un anno e sette mesi e a un anno e otto mesi in regime di detenzione domiciliare. Si tratta di un 37enne e una 28enne. Le indagini, che risalgono al 2022, erano state condotte dai carabinieri del Nucleo investigativo di Viterbo e avevano permesso di raccogliere prove in merito al ruolo centrale dei coniugi nell’acquisto e nella distribuzione di cocaina in provincia, con particolare focus sul capoluogo, Soriano nel Cimino e la stessa Vitorchiano.

Nel periodo compreso tra ottobre 2022 e gennaio 2023, i due, insieme ad altri complici, sono stati accusati di aver acquistato ingenti quantità di cocaina, che successivamente rivendevano a spacciatori locali. In aggiunta al traffico di stupefacenti, è emerso che la coppia era anche coinvolta nella gestione di riscossioni di crediti relativi alla droga e nell’applicazione di specifici prezzi per i consumatori finali.