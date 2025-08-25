CERVETERI – Cultura e cinema in spiaggia a Campo di Mare e al Borgo di Ceri. È cominciata nel migliore dei modi e con una buona affluenza di pubblico “Sotto le stelle di Caere – emozioni di cinema e cultura”, la rassegna che fino alla metà di settembre vedrà nelle frazioni serate cinematografiche all’aperto e visite guidate nei luoghi di maggior pregio. Adesioni anche al secondo appuntamento a Ceri a Palazzo Torlonia che ha previsto degustazioni dei vini tipici del territorio. In piazza dell'Immacolata è stata proiettata “L'Armata Brancaleone”, film di Mario Monicelli del 1966, poi “Viva la Libertà”, pellicola premiata con due David di Donatello, due Nastri d'Argenti e tre Globo d'Oro con Valerio Mastrandrea, Toni Servillo e Valeria Bruni Tedeschi. Il terzo appuntamento di "Sotto le Stelle di Caere" è in programma mercoledì domani ancora a Campo di Mare, con la proiezione del film “Oceania 2” film campione d'incassi al botteghino, 11º film d'animazione con maggiori incassi nella storia del cinema. «Si tratta di una rassegna sperimentale – sostiene Francesca Cennerilli, assessore alla Cultura - che come amministrazione abbiamo fortemente voluto che venisse realizzata, sia per la particolarità e la qualità degli appuntamenti proposti, sia perché ci tenevamo che anche nelle nostre frazioni e nei borghi, vi fossero serate di cultura, aggregazione e convivialità».

