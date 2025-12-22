LADISPOLI – Il progetto era stato già approvato quest’anno e ora il sindaco, Alessandro Grando, lo ha ufficializzato. Una nuova scuola elementare sorgerà in via dei Narcisi andando di fatto a risolvere il problema della viabilità in via Praga, visto che i bambini verranno trasferiti. Il plesso ospiterà 300 alunni suddivisi in 12 classi. La conferma arriva dal primo cittadino. «Sono ormai quasi a compimento – anticipa Alessandro Grando - le procedure per affidare il project financing e successivamente inizieranno i lavori di realizzazione del nuovo plesso scolastico. La nuova scuola prenderà il posto di quella di via Praga. Con questa iniziativa risolveremo una problematica annosa, legata alla compatibilità dell’attuale edificio con il contesto abitato del quartiere Cerreto, offrendo al contempo ai nostri alunni un ambiente più adeguato alle esigenze didattiche». La struttura, efficiente e confortevole, avrà una superficie di 1.400 mq e sarà dotata di aula laboratorio, di un’ampia sala mensa, di uno spazio dedicato alle attività motorie e di un giardino perimetrale recintato. Nascerà dietro alle caserme dei carabinieri e della polizia locale, alle spalle dell’oratorio della chiesa Sacro Cuore di Gesù, tra l’altro destinataria di ulteriori 200mila euro dal comune di Ladispoli per un nuovo oratorio a favore dei giovani. L’investimento complessivo è di circa 6 milioni di euro, un’operazione che è stata criticata dall’opposizione in aula consiliare che ha contestato specialmente la spesa pubblica. Sarà un 2026 florido per le scuole. Una nuova mensa da circa 150 posti è pronta ad essere inaugurata nell’istituto comprensivo Ladispoli 1 mentre si rinnoverà anche il parco dei pulmini con otto nuovi mezzi. La procedura d’acquisto è stata già conclusa.

