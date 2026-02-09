LADISPOLI – Una mega buca appresso ad un’altra. Sono in totale due le voragini che sono apparse improvvisamente sulla sabbia nel tratto centrale del lungomare di via Regina Elena. Il comune ha provveduto a porre i sigilli per evitare l’accesso in una zona considerata a rischio. Ma non è bastato. In queste ore è scattato il sopralluogo di Capitaneria di Porto e Polizia Locale per capire il da farsi. Si sarebbe verificata una sorta di smottamento sotterraneo a fianco agli argini del fosso Vaccina. E, proprio per questo, magari con ulteriori piogge o mareggiate, la situazione potrebbe anche peggiorare e far franare l’intera area nel centro di Ladispoli in prossimità dello stabilimento balneare Dlf. In molti hanno invocato delle protezioni più resistenti come grate per scongiurare guai visto che dei bambini giocando potrebbero avvicinarsi ai crateri e finire giù facendo sprofondare ancor di più l’arenile. Lo stesso vale per gli amici a quattro zampe. E in effetti sono stati posizionate delle transenne. In una fase successiva sarà importante capire come ripristinare la spiaggia. Insomma, non è una questione da sottovalutare secondo le autorità preposte.

