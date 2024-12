«Ho perso l’autobus e non sapevo come tornare a Viterbo». Si è giustificato così un gambiano di 25 anni ai carabinieri dopo essere stato sorpreso mentre cercava di rubare un’auto nel parcheggio di un albergo di Bolsena. Il fatto è accaduto giovedì . Secondo quanto ricostruito il gambiano si sarebbe introdotto furtivamente all’interno di una struttura alberghiera e si è recato presso gli spogliatoi del personale dipendente, dove però è stato scoperto dal personale di servizio e allontanato. I dipendenti sorpresi dalla presenza dell’uomo non hanno realizzato nell’immediato che il giovane potesse aver asportato qualcosa. Tuttavia poco dopo, grazie alle segnalazioni di alcuni clienti, il ladro è stato scoperto nell’area parcheggio privata della struttura ricettiva mentre, con la chiave di accensione sottratta poco prima, tentava di far partire l’auto di uno dei camerieri dell’albergo. La rapida reazione del personale ha consentito di bloccare il giovane e impedirne la fuga sino all’arrivo dei carabinieri della stazione di Bolsena. La versione fornita ai carabinieri non ha convinto i militari intervenuti che, una volta effettuati i dovuti accertamenti, hanno scoperto che il giovane era gravato da diversi precedenti in materia di reati predatori ed era stato addirittura già arrestato per lo stesso reato in un'altra provincia italiana. Considerata la concreta possibilità che l’uomo potesse commettere altri reati analoghi è stato arrestato per furto aggravato in abitazione.