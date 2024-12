E’ stato sorpreso a lanciare droga dal balcone, arrestato uno straniero accusato di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti si sono svolti a Tuscania, dove i carabinieri della locale stazione, impegnati nella ieri mattina in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un uomo che si affacciava da un balcone di un palazzo e lanciava qualcosa a un ragazzo che si trovava in strada.

Insospettiti, i militari si sono avvicinati al ragazzo, che aveva appena nascosto qualcosa in tasca.

I carabinieri hanno bloccato sia l'uomo che il ragazzo. Dalle tasche del ragazzo è spuntato un pezzo di hashish del peso di 0,40 grammi. Nell’abitazione dell’uomo, invece, sono stati rinvenuti ulteriori 30 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Per lui è scattato l’arresto in flagranza per spaccio a minore e per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo, invece, è stato segnalato alla prefettura di Viterbo per il consumo personale.

“Lo spaccio di droga ai minori è un reato grave – ricordano dall’Arma – con conseguenze penali severe e può anche avere un impatto negativo sulla salute e sul benessere del minore. Per questo l’operazione dei carabinieri, che ha permesso di stroncare questo giro di spaccio in pieno giorno e nel centro abitato, assume ancora più valore”.