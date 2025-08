Continua senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori da parte della Compagnia dei carabinieri di Tuscania. Nelle scorse ore, una donna è stata denunciata in stato di libertà con l’accusa di ricettazione, dopo essere stata trovata in possesso di un telefono cellulare rubato.

Il fatto è avvenuto a seguito della segnalazione di un furto di un iPhone, avvenuto poco prima. La vittima si è subito rivolta ai militari della stazione di Tuscania, denunciando il furto del proprio smartphone. Le immediate verifiche avviate dai carabinieri hanno portato, in tempi rapidi, a un controllo mirato nei confronti di una donna, sospettata di essere in possesso del dispositivo. L’intuizione si è rivelata corretta: durante l’ispezione, il telefono è stato infatti ritrovato all’interno della borsa della donna. Il dispositivo è stato immediatamente recuperato e riconsegnato alla legittima proprietaria, visibilmente sollevata. Per la donna è scattata la denuncia per ricettazione. Le indagini proseguiranno per accertare se sia coinvolta anche nel furto o se abbia ricevuto il dispositivo in un secondo momento. «L’operazione – si legge in una nota dell’Arma – è frutto della costante attività di controllo del territorio e rappresenta una risposta efficace al fenomeno dei reati predatori. Un ringraziamento va al personale della stazione di Tuscania per la tempestività e la professionalità dimostrata, che ha permesso di risolvere rapidamente l’episodio e restituire il bene alla legittima proprietaria». L’attenzione dei carabinieri sul territorio resta alta, con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità per tutti i cittadini.