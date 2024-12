Nel contesto di una crescente preoccupazione per i furti in abitazione che stanno colpendo la provincia di Viterbo, i carabinieri hanno intensificato i loro sforzi per contrastare il fenomeno. E così giovedì pomeriggio durante un servizio di pattuglia nel territorio tra i Comuni dei Monti Cimini, i militari hanno denunciato due stranieri originari dell’Est Europa, rispettivamente di 30 e 40 anni, trovati in possesso di attrezzi potenzialmente utili allo scasso. Il controllo è avvenuto grazie all’operato scrupoloso dei carabinieri della Stazione di Soriano nel Cimino che hanno fermato intorno alle 16 i due sospettati mentre si muovevano a piedi in viale Ernesto Monaci.

Dopo una perquisizione accurata, estesa anche all’autovettura parcheggiata nelle vicinanze, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato lame, cacciaviti, forbici e magneti, veri e propri “ferri del mestiere” di chi va in giro a scassinare porte e finestre.