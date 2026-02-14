CERVETERI – Alunni a lezione di Protezione civile. È stata una mattinata di formazione per far avvicinare i più piccoli al mondo del volontariato: soccorso, rianimazione, utilizzo dei cani nelle ricerche con approfondimenti sull’ambiente e su come si domani gli incendi. Una delle prime tappe di un progetto rivolto a bambini e bambine delle scuole. L’esordio è stato per gli alunni delle elementari di Furbara che hanno raggiunto la sede del gruppo comunale, coordinato dal responsabile Renato Bisegni, situata in via Casetta Mattei, a I Terzi per sperimentare il lavoro delle unità cinofile, del nucleo antincendio, apprendendo le prime nozioni su interventi di emergenza, soccorso alla popolazione e allagamenti. Presente per conto dell’amministrazione cerite, anche il consigliere comunale di Cerveteri Enrico Alessandrini. Soddisfatta la sindaca. «Il gruppo della Protezione civile di Cerveteri – sostiene - rappresenta un punto di riferimento per l’intero territorio. Nelle emergenze, nei momenti di difficoltà, nella formazione e nella prevenzione, i volti e le divise dei volontari significano sicurezza e garanzia di competenza e capacità. Questi progetti con le scuole sono estremamente importanti: far avvicinare i più piccoli al mondo del volontariato vuol dire far crescere in loro la consapevolezza di quanto sia importante impegnarsi per la propria città, quanto sia prezioso tutelarla e rispettarla». Ci saranno tanti altri appuntamenti in questo 2026. «Ringrazio dunque Renato Bisegni e tutti gli operatori impegnati – prosegue Gubetti - e in particolar modo rivolgo un plauso alle docenti delle classi coinvolte».

