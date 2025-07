MONTALTO DI CASTRO - La farmacia dei servizi è un modello virtuoso per il territorio. La sindaca di Montalto di Castro Emanuela Socciarelli esprime grande soddisfazione per l’apertura del primo spazio infermieristico di questo genere nella provincia di Viterbo. «Abbiamo portato a compimento di un impegno che avevamo preso sin dalla campagna elettorale: trasformare la nostra farmacia comunale in una vera e propria Farmacia dei Servizi, attraverso l’attivazione di un ambulatorio infermieristico all’interno della struttura. Come infermiera, non posso che essere profondamente felice di contribuire alla nascita di un servizio che valorizza la figura dell’infermiere di comunità, una professione fondamentale che lavora “tra la gente e per la gente”, portando ascolto, cura e prevenzione direttamente nei luoghi di vita».

Quella di Montalto è infatti il primo presidio farmaceutico della Tuscia ad offrire al suo interno prestazioni infermieristiche.

«In questi tre anni - ha aggiunto Marco Fedele, assessore alle Partecipate del Comune di Montalto - la farmacia comunale ha vissuto una crescita significativa sotto ogni punto di vista: nell’offerta dei servizi, nella gestione amministrativa, nell'accoglienza dei cittadini. Da semplice dispensatrice di farmaci, si è evoluta in un presidio territoriale di prossimità, capace di rispondere in modo concreto e immediato ai bisogni della comunità. E pensare che, solo qualche anno fa, questa farmacia era stata inserita tra i beni alienabili del Comune, quindi destinata alla vendita. Noi, invece, abbiamo creduto nel suo valore pubblico e sociale, abbiamo invertito la rotta, decidendo di investire, potenziare e valorizzare una struttura che oggi rappresenta un modello virtuoso per il territorio. Con orgoglio, possiamo dire di essere la prima Farmacia dei Servizi della provincia ad aver attivato un ambulatorio infermieristico, realizzando una sinergia concreta tra professionisti sanitari, istituzioni e cittadinanza. Questo è un passo importante nella direzione di quella sanità territoriale di prossimità che si fa carico dei bisogni quotidiani delle persone, alleggerendo la pressione sugli ospedali e garantendo una risposta sanitaria più accessibile e capillare». «Voglio ringraziare di cuore - sottolinea l’assessore - la Multiservizi, le dottoresse e tutto il personale della società per l’impegno e la disponibilità con cui hanno accolto questa visione, lavorando con dedizione per renderla realtà. Un ringraziamento particolare va all’amministratore unico Daniele Di Pietro, che con passione e competenza ha trasformato questa farmacia in una vera eccellenza del nostro territorio».

«Questo - concludono la sindaca e l’assessore alle Partecipate- è solo l’inizio, vogliamo continuare a innovare, ascoltare e costruire insieme un supporto alla sanità pubblica che sia davvero al servizio delle persone. Grazie alla lungimiranza della nostra amministrazione comunale, oggi Montalto diventa un punto di riferimento per altre realtà. Questa è la dimostrazione che con serietà, capacità e una visione chiara del futuro è possibile raggiungere traguardi storici e per certi versi insperati, dato che questa farmacia oggi divenuta avanguardia, poco tempo fa era addirittura in vendita. Grazie a tutti per aver creduto in questo progetto e grazie ai presenti, al consigliere regionale Daniele Sabatini; al Direttore generale Asl Egisto Bianconi; al Direttore Distretto A Ivano Mattozzi; al Coordinatore infermieristico Distretto A Emilio Bellini; al Presidente dell’Ordine professioni infermieristiche (OPI) Stefano Severini e a Don Alfredo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA