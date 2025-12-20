ROMA - I carabinieri della Compagnia di Ostia hanno eseguito un servizio finalizzato al contrasto del degrado urbano nelle zone centrali dei Ostia, in questi giorni particolarmente frequentate per le imminenti festività natalizie.

Nel dettaglio, i militari dell’Arma hanno controllato e sgomberato un mercatino abusivo dove venivano venduti oggetti recuperati dai rifiuti nelle zone limitrofe.

All’esito del controllo sono stati identificati quattro venditori ambulanti, privi di autorizzazioni e tutti di nazionalità straniera, ai quali sono state elevante contravvenzioni per 20 mila euro.

Medesimo contesto si è provveduto a smaltire 35 quintali circa di oggetti vari destinati all’illecita compravendita.