CIVITAVECCHIA – Mercoledì mattina, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, alla presenza del Magnifico Rettore Professore Nathan Levialdi Ghiron, e del Comandante dell’Artiglieria, Generale di Brigata Andrea Simone, si è svolta la cerimonia di firma dell’accordo tra l’Esercito Italiano e l’Ateneo romano, nell’ambito dei Master internazionali di I e II livello in “Protection against CBRNe events”.

L’accordo, firmato dal colonnello Dario De Masi, comandante del 7° Reggimento Difesa Cbrn “Cremona” di Civitavecchia e dal professore Roberto Bei, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, rafforza il rapporto sinergico tra il reggimento e l’Università di Roma Tor Vergata nel settore della difesa Cbrne (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive).

La collaborazione costituisce uno strumento importante a supporto della formazione avanzata e della ricerca scientifica nello specifico settore, consentendo un’efficace interazione tra il mondo accademico e la professionalità del personale del reggimento.

Nell’ambito delle capacità espresse dalle Forze di Supporto al Combattimento, il 7° Reggimento Difesa Cbrn “Cremona”, unità alle dipendenze del Comando Artiglieria, con sede in Civitavecchia, costituisce l’unico reparto specialistico dell’Esercito Italiano dotato di mezzi, equipaggiamenti e strumentazioni peculiari per la difesa Cbrn, impiegato a protezione delle forze nelle operazioni e in supporto alle Autorità Civili in caso di necessità sul territorio nazionale.

