TARQUINIA - Legalità, sicurezza e valorizzazione del territorio al centro dell’incontro tra il prefetto di Viterbo Sergio Pomponio e il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti protagonisti di un tour volto a studiare realtà e opportunità per una comunità che punta ad uno sviluppo sostenibile.

Il prefetto nei giorni scorsi ha infatti effettuato una visita istituzionale nel territorio del comune di Tarquinia, accolto dal primo cittadino presso la sede municipale. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto diretto con le realtà locali, volto a rafforzare il dialogo tra istituzioni e comunità e ribadire l’importanza della collaborazione istituzionale per garantire legalità e sviluppo.

LE SALINE E LA TUTELA AMBIENTALE

La prima tappa congiunta ha riguardato la Riserva Naturale delle Saline di Tarquinia, unico impianto saliniero del Lazio e tra i pochi rimasti lungo la costa italiana. Questo sito, di rilevante importanza ecologica e storica, è simbolo di un territorio che custodisce biodiversità e tradizioni, confermando il valore della tutela ambientale come elemento di crescita sostenibile.

IL RIUTILIZZO SOCIALE DI UN BENE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ

Successivamente, il prefetto e il sindaco hanno visitato un bene immobile confiscato alla criminalità organizzata, in fase di assegnazione a un’associazione locale impegnata nell’assistenza a ragazzi con disabilità. Il riutilizzo sociale dei beni sottratti alle mafie, previsto dal Codice antimafia, rappresenta un segno concreto di riscatto e di reintegrazione: ciò che era frutto di illegalità torna alla collettività per generare inclusione e opportunità.

LA EX POLVERIERA POSSIBILE RISORSA

La visita è proseguita presso l’area della ex polveriera di Montecatini, di oltre 50 ettari con strutture dismesse, un tempo destinata alla produzione di concimi ed esplosivi. Un luogo che oggi si presta a riflessioni strategiche per una possibile riqualificazione, con l’obiettivo di trasformare criticità in risorse per il territorio.

I PRESIDI DI SICUREZZA SUL TERRITORIO

Non è mancato un momento dedicato alla sicurezza: il prefetto ha incontrato i presidi delle Forze dell’Ordine, visitando il Commissariato di P.S., alla presenza del Questore di Viterbo, proseguendo poi con la stazione dei Carabinieri, il Comando di Compagnia della Guardia di Finanza, il distaccamento della Polizia Stradale e quello dei Vigili del Fuoco.

«Ringrazio il prefetto per la visita e per l’attenzione posta ai nostri territori - ha commentato il sindaco Sposetti - È stato un momento significativo di confronto che si inserisce nel lavoro costante di questa amministrazione per individuare soluzioni condivise per il bene comune».

La giornata ha riaffermato la continuità dell’impegno istituzionale per garantire legalità, sicurezza e valorizzazione del territorio, principi che restano cardine di una comunità coesa e di uno sviluppo sostenibile.

