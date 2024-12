E’ morto dopo essersi schiantato con un furgoncino contro un muro. Sta destando grande commozione in città la notizia della morte di Mario Morucci conosciuto come “giacchettino”.

L’incidente è avvenuto ieri sera in strada Terme nei pressi delle piscine Carletti.

Per cause in corso d’accertamento l’uomo ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava e si è schiantato contro un albero. L’incidente sarebbe avvenuto in maniera autonoma, nessuno altro mezzo infatti è rimasto coinvolto.

Per estrarre il corpo dell’uomo dalle lamiere c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco. Mario Morucci è stato quindi trasportato dal 118 in ospedale dove, però, è morto. Sulle cause dell’incidente sta indagando la polizia locale. L’ipotesi più accreditata è che sia stato colto da un malore.

Morucci aveva una grande passione per i motori e le moto da corsa.