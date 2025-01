Paura la notte scorsa per un incidente a Montefiascone in cui è rimasto ferito un 23enne.

Il ragazzo, infatti, è rimasto incastrato nell’auto capovolta. L’incidente è avvenuto intorno alle 1 di notte in via Cardinal Salotti.

Stando a una prima ricostruzione, il giovane, residente a Montefiascone, era alla guida dell’auto quando, per cause ancora in corso d’accertamento da parte dei carabinieri, si è ribaltata finendo su un fianco lungo la carreggiata.

Il giovane, come detto, è rimasto intrappolato tra le lamiere dell’abitacolo. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo e affidarlo dall’abitacolo in sicurezza. Il giovane è stato quindi affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale di Belcolle ma non si conoscono le sue condizioni. Durante tutte le operazioni di soccorso, il ragazzo è rimasto sempre cosciente. Nell’incidente non è rimasto coinvolto nessun altro veicolo. I carabinieri sul posto hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.