È stato intercettato nel momento in cui un corriere gli consegnava due voluminose scatola con dentro asciugamani e lenzuola intrisi di droga.

Per questo un 57enne extracomunitario è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato delle squadre mobili di Viterbo e Pesaro - Urbino, per detenzione di droga. L’uomo, residente nella provincia di Viterbo, è stato bloccato al termine di mirati servizi di controllo del territorio per il contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, come detto, lo hanno bloccato dopo che questo aveva ricevuto da un corriere due grossi pacchi, per un totale di 50 chili, contenenti diversi lenzuoli ed asciugamani, tutti perfettamente piegati ed imbustati.

Dagli accertamenti della polizia scientifica è emerso che asciugamani e lenzuola, perfettamente piegati ed imbustati, erano imbevuti di cocaina ed eroina, mediante un procedimento chimico utile a sviare eventuali controlli nel corso del viaggio.

L’uomo, al termine degli accertamenti di rito, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Lenzuola e asciugamani, ovviamente, sono stati sequestrati.

Sono in corso ulteriori accertamenti tecnici, che saranno espletati dalla polizia scientifica di Roma, finalizzati a verificare la quantità effettiva di stupefacente presente sui materiali sequestrati.

