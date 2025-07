CIVITAVECCHIA – Sfalcio e decoro urbano: raffica di multe ai privati, ma anche il Comune è sotto osservazione

«Diversi cittadini ci hanno segnalato la mancata osservanza dell’ordinanza per lo sfalcio dei terreni privati, importante sia per la prevenzione degli incendi che per il rispetto del decoro urbano».

Lo dichiara l’assessore all’Ambiente di Civitavecchia, Stefano Giannini, che annuncia un giro di vite sulle sanzioni: «Insieme al delegato al decoro Mirko Urbani abbiamo assicurato l’applicazione del Regolamento del Verde Urbano, alzando le contravvenzioni da 50 a 500 euro. L’obiettivo è scoraggiare chi, fino ad oggi, ha preferito pagare piuttosto che mantenere pulito il proprio terreno».

Il caso emblematico è quello del terreno sopra al mercato di Campo dell’Oro, diviso in tre lotti e lasciato, nonostante le comunicazioni inviate, nel più completo degrado. La conseguenza? Una sanzione complessiva da 1.500 euro per i proprietari. La comunicazione ufficiale è stata trasmessa dal Comando della Polizia Locale con oggetto “Relazione e verbali per omesso sfalcio”, che cita espressamente la violazione al Regolamento comunale.

«Sarebbe bello – aggiunge Giannini – ritrovare un adeguato livello di civiltà senza dover ricorrere alle sanzioni».

L’assessore ricorda, infatti, che è un problema che riguarda tutti: rispettare le regole significa avere a cuore la città.

Tuttavia, non sono pochi i cittadini che, nel segnalare l’incuria dei fondi privati, lamentano anche la scarsa manutenzione delle aree verdi di competenza comunale. In molte zone, infatti, l’erba alta e il degrado fanno da sfondo a strade, parchi e marciapiedi, con situazioni non molto diverse da quelle sanzionate nei confronti dei privati.

