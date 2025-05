CIVITAVECCHIA – Finalmente un po’ di attenzione anche per quella parte di città troppo spesso dimenticata, come ricordano i residenti di Borgata Aurelia che oggi ringraziano gli operai di Civitavecchia Servizi Pubblici per l’intervento di sfalcio e pulizia.

Nei giorni scorsi infatti la “Squadra decoro” della municipalizzata ha fatto tappa nel quartiere, intervenendo nelle aree verdi e restituendole alla fruizione del quartiere.