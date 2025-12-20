FIUMICINO - «La Segreteria Nazionale della FAST-Confsal prende atto dell’aggiudicazione di una procedura di gara indetta da ITA Airways per l’affidamento di servizi aeroportuali, che vede come operatore economico risultato aggiudicatario la Cooperativa CTV 2000 Coop Trasporti Veloci, in ATI con la società Salvino Del Bene. Secondo le informazioni attualmente disponibili, CTV 2000 è una cooperativa attiva nei servizi di trasporto merci, logistica aeroportuale e handling, con sedi operative su alcuni dei principali scali nazionali e una significativa presenza organizzativa nel settore della movimentazione merci e dei servizi correlati.

Fermo restando la regolarità formale dell’aggiudicazione, la FAST-Confsal esprime serie perplessità in merito alla tutela dei lavoratori coinvolti nella procedura di gara e nelle successive fasi di esecuzione del servizio», si legge in un comunicato del sindacato.

In particolare, la scrivente organizzazione sindacale solleva i seguenti punti di attenzione.

Applicazione delle clausole sociali

È necessario verificare se nella procedura di gara siano state formalmente inserite e attuate clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale dei lavoratori attualmente impiegati, senza alcuna riduzione di tutele e diritti contrattuali nei passaggi di fornitore.

Le clausole sociali, soprattutto in ambito aeroportuale, costituiscono uno strumento fondamentale per evitare fenomeni di dumping contrattuale e per tutelare i posti di lavoro nel rispetto delle normative vigenti.

Contrattazione collettiva applicabile

La FAST-Confsal richiede chiarezza sull’applicabilità del CCNL del Trasporto Aereo, in particolare nella sua parte specifica di filiera (handling), a tutti i lavoratori coinvolti nell’esecuzione del servizio da parte della cooperativa CTV 2000.

L’organizzazione sindacale ha motivo di ritenere che, in mancanza di specifiche garanzie, il passaggio a una cooperativa possa comportare l’applicazione di condizioni contrattuali meno favorevoli rispetto all’attuale CCNL Assohandlers.

Garanzia dei livelli occupazionali e retributivi

La tutela dei livelli occupazionali, delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro non può essere subordinata a logiche di contenimento dei costi o a processi di sub-appalto che rischiano di diluire i diritti acquisiti.

La FAST-Confsal ribadisce la necessità di un rigoroso monitoraggio e del rispetto di standard contrattuali equiparabili a quelli vigenti nel settore aereo per tutti i lavoratori interessati dal nuovo affidamento.

La FAST-Confsal resta impegnata a garantire la massima trasparenza e tutela dei lavoratori coinvolti e chiede alle istituzioni preposte e a ITA Airways di fornire tutte le informazioni utili e i documenti ufficiali relativi alla procedura e alla gestione delle clausole sociali, affinché le procedure di gara e lo sviluppo delle attività non avvengano a discapito dei diritti dei lavoratori.