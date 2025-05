La guardia di finanza sequestra articoli e capi d’abbigliamento contraffatti e falsi venduti nei mercati di Capodimonte e Viterbo durante le festività. Negli ultimi giorni, infatti, si sono intensificati i controlli dei finanzieri presso i mercati rionali e le fiere.

In particolare a Capodimonte, in occasione di una fiera lungo le sponde del Lago di Bolsena, i militari hanno sequestrato prodotti recanti segni distintivi di note marche che erano tali da poter indurre in errore il consumatore finale circa la loro autenticità. Ignoto l’autore del reato che alla vista dei finanzieri si è dato alla fuga liberandosi della merce risultata contraffatta che è stata sequestrata. Nei mercati rionali di Viterbo, le fiamme gialle hanno sequestrato, sempre a carico di ignoti, capi di abbigliamento risultati difformi dagli originali. In particolare, nel ponte del 1° maggio, alcuni commercianti non autorizzati hanno cercato di vendere prodotti contraffatti nelle zone affollate.

Anche in questo caso la merce è stata sequestrata.