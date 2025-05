«Esprimo condivisione e apprezzamento nei confronti delle dichiarazioni del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, apparse oggi sul quotidiano “La Stampa” sul tema della collocazione dei rifiuti radioattivi sul territorio italiano». Così il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera. «Il ministro ha infatti confermato l’approccio pragmatico che ha finora distinto l’attività sua e del Governo su ogni dossier, anche sui più delicati, come quello della individuazione del deposito unico – dice Rorelli – Aver bollato come “superata” la Carta nazionale con i 51 siti individuati dalla Cnai è un fatto molto importante. Il Governo sta prendendo infatti un’altra strada rispetto all’individuazione di un deposito unico. Tale presa di posizione del ministro, in dichiarata discontinuità con i suoi predecessori, appare coerente con la scelta di evitare decisioni imposte dall’alto in danno dei territori, come già dimostrato in occasione del Dl Energia, laddove vennero riconosciute autocandidature, anche estese a siti militari, così come venne assoggettata l’adozione della Carta nazionale delle aree idonee (Cnai) alla procedura di Vas, garantendo così una più ampia partecipazione degli enti territoriali, delle associazioni e di chiunque avesse interesse».