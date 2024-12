Un ex carabiniere è morto oggi in un tragico incidente che si è verificato sulla Cimina. Intorno alle 17 l’uomo, 61enne, sta percorrendo la strada in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso d’accertamento, si è scontrato con un furgone. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 15, nel territorio comunale di Caprarola, in località San Rocco, all’altezza del bivio per il lago di Vico.

In seguito all’urto, la moto è finita fuori strada e ha preso fuoco. Per Giovanni Bosco, nonostante i soccorsi del 118 che hanno attivato anche l’eliambulanza, non c’è stato nulla da fare.

Presenti sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. Il traffico è stato deviato.

Giovanni Bosco era molto conosciuto. Brigadiere dei carabinieri, per anni in servizio alla stazione di Nepi, ora in pensione, viveva a Ronciglione.