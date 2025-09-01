Un centauro di 41 anni ha perso la vita oggi pomeriggio in un incidente che si è verificato poco prima delle 18,30 sulla strada Verentana in località Pian delle Grotte, nel territorio comunale di Marta.

Per cause ancora in corso d’accertamento la moto su cui viaggiava si è scontrata frontalmente contro un furgone che si sarebbe trovato davanti all’improvviso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. Per il centauro, un militare della Folgore, pare residente in Umbria, non c’è stato nulla da fare.

Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Marta e Capodimonte che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità.

Per eseguire gli accertamenti di rito, la strada è stata chiusa al traffico mandando in tilt la circolazione stradale.