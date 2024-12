Un terribile incidente stradale, avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla Nepesina, è costato la vita a due persone: Anna Letizia De Barros Trajan di 46 anni e Fabrizio Rompietti di 55.

Entrambi erano alla guida delle loro auto che, per cause ancora in corso d’accertamento, si sono scontrate.

L’incidente, in cui sono rimaste coinvolte una Bmw e una Smart, si è verificato intorno alle 15,30 sulla variante Nepesina all’altezza del chilometro 18, nel territorio comunale di Civita Castellana.

L’impatto è stato violentissimo. Per estrarre i due conducenti dalle lamiere contorte delle rispettive vetture è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Civita Castellana accorsi sul posto.

Purtroppo per Anna Letizia De Barros Trajana non c’è stato nulla da fare.

Il medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Il conducente dell’altra vettura, Fabrizio Rompietti, di Civita Castellana, è stato invece trasportato in gravissime condizioni al pronto soccorso dell’ospedale Andosilla quindi è stato trasferito in eliambulanza al Gemelli di Roma. Ma durante il trasporto il cuore ha cessato di battere.

La strada è stata chiusa a lungo, per tutto il tempo necessario alle operazioni di soccorso. Sul posto per i rilievi del caso i carabinieri e la polizia locale di Civita Castellana. Presente anche una pattuglia della guardia di finanza.