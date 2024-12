Incidente oggi pomeriggio sulla Verentana con due feriti, uno dei quali trasportato in ospedale in eliambulanza.

Il fatto è accaduto intorno alle 15.30 nel territorio di Marta, nel tratto che collega questo territorio a Capodimonte.

Per cause in corso d’accertamento uno scooter e un’auto si sono scontrate.

Nell’impatto il conducente della vettura, un uomo su una settantina d’anni di Acquapendente, è rimasto incastrato tra le lamiere.

E’ stato liberato dai vigili del fuoco di Gradoli intervenuti sul posto ed è stato affidato alle cure del 118.

I sanitari ne hanno disposto il trasporto in ospedale in eliambulanza. Con lui viaggiava sua moglie che non avrebbe richiesto cure.

Ferito anche il centauro, un 26enne di Capodimonte.

Il giovane è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri delle stazioni di Marta e Capodimonte.