Tragico incidente stradale a Castiglione in Teverina in cui ha perso la vita una donna e tre persone sono rimaste ferite. E’ accaduto venerdì mattina intorno a mezzogiorno lungo la provinciale 5 dove un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente per cause ancora in corso d’accertamento.

Sul posto sono intervenuti subito i soccorso ma per una donna di 97 anni non c’è stato nulla da fare. Un uomo è rimasto ferito gravamente ed è stato trasportato in ospedale in eliambulanza mentre altre due persone hanno riportato ferite più lievi.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Castiglione in Teverina che hanno effettuato i rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’incidente.