Tragico incidente questa mattina lungo la strada Verentana, al chilometro 8, all’altezza dello svincolo per Marta. Per cause ancora in corso d’accertamento un’auto e una moto si sono scontrate. Stando a una prima ricostruzione la moto viaggiava in direzione Viterbo mentre la station wagon stava uscendo da una proprietà privata. L’urto è stato violentissimo. Il centauro, un 71enne residente a Capodimonte, è stato sbalzato a vari metri di distanza il centauro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per il centauro non c’è stato nulla da fare. Trasportato in ospedale il conducente dell’auto ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Montefiascone e la polizia locale.

La strada è rimasta chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi dell’incidente