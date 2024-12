CERVETERI - Uno scontro tra due veicoli all’incrocio tra via Doganale e via Giordano, con due fratellini di 5 e 10 anni trasportati al Bambino Gesù, per fortuna non in gravi condizioni; e un carro funebre finito contro un palo dell’illuminazione pubblica in viale Manzoni, a Cerveteri capoluogo. Questo il bilancio della giornata di ieri, segnata ancora da incidenti stradali.

L’INCIDENTE SULLA DOGANALE

Erano circa le 8 del mattino quando, per cause in corso di accertamento, un furgone e una Fiat Tipo station wagon si sono scontrate all’incrocio tra la provinciale e via Giordano, a Valcanneto. All’interno dell’auto una mamma con i due bambini, diretti a scuola. Per fortuna niente di grave per gli occupanti dei veicoli, anche se per sicurezza i sanitari del 118 hanno optato per il trasporto in ospedale per i due piccoli. Sul posto, oltre ai sanitari anche i carabinieri che ora dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Non è la prima volta che sulla provinciale si assiste ad incidenti, spesso anche gravi (l’ultimo pochi giorni fa che ha visto il trasporto d’urgenza di un ciclista al San Camillodove sarebbe tuttora ricoverato).

I cittadini della frazione tornano a chiedere interventi per garantire la sicurezza agli automobilisti. Tra gli interventi proposti quello dell’installazione di autovelox nei pressi delle due entrate a Valcanneto. Da qui la richiesta di alcuni residenti al comitato di zona di farsi nuovamente promotore, con Città Metropolitana, per « installare gli autovelox fissi in ambedue i sensi di marcia sulla via Doganale, a ridosso degli incroci di entrata/uscita da Valcanneto».

