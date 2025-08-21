MONTALTO DI CASTRO -Incidente stamane a Capalbio, all’altezza del bivio per l’Ultima spiaggia, lungo la Litoranea. Un ciclista di 53 anni di Montalto di Castro è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il montaltese stava pedalando in direzione Montalto quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con una macchina guidata da una signora. Il 53enne è finito rovinosamente a terra. Immediati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei sanitari della Asl e il personale della Croce rossa. Necessario il trasferimento del montaltese in eliambulanza presso l’ospedale di Siena, Le Scotte. Al vaglio la dinamica del sinistro. Secondo quanto appreso l’uomo avrebbe riportato politraumi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA