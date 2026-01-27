Sono in corso le ricerche di uno studente cinese in scambio culturale all’Università della Tuscia di cui non si hanno notizie dallo scorso 19 gennaio. Huang Peng, di 28 anni, si è allontanato dal capoluogo intorno alle 6.30 in viaggio verso Bolzano, poiché aveva intenzione di recarsi sulle Dolomiti. Il suo ritorno a Viterbo era previsto il 23 gennaio ma da più di una settimana il suo telefono è spento e non c’è stata risposta su Wechat.

Il giovane è magro, alto circa 170 cm e parla cinese mandarino con un accento cinese del sud-ovest. Familiari e amici hanno lanciato diversi appelli. Questi i numeri di telefono da contattare in caso di avvistamento: 324.2668502 o +8616620170563 o 331177 2031 . L’Unitus ha espresso vicinanza alla famiglia e alla comunità accademica, esprimendo fiducia nelle ricerche in corso e in un loro esito positivo. Huang Peng è un dottorando della Sichuan University (Cina), in Italia nell’ambito di un programma di visiting PhD Student. La sua permanenza è collegata allo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del dottorato in Scienze, Tecnologie per la Sostenibilità e Biotecnologie dell’Unitus.