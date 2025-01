Lutto nel mondo forense viterbese. Ieri si è spento all’età di 85 anni l’avvocato Giuseppe Trasarti.

Molto conosciuto in città e nella Tuscia, nel 2022 ha ricevuto la Toga d’oro, un riconoscimento che viene assegnato agli avvocati che hanno 50 anni di professione alle spalle.

Ieri l’Ordine professionale di Viterbo ha voluto ricordarlo così: “Un altro grande avvocato ci ha lasciati ieri (giovedì ndr.) L’avvocato Giuseppe Trasarti ha esercitato per oltre 50 anni, distinguendosi per la sua preparazione e straordinaria umanità.

Doti che ha saputo trasmettere al figlio Andrea, ai giovani colleghi del suo studio e a chi ha lavorato con lui per tanti anni.

La sua umanità rara e preziosa - prosegue l’Ordine - ha arricchito il foro viterbese, sia nei tribunali sia nei rapporti personali. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo si stringe affettuosamente attorno alla famiglia e al collega Andrea Trasarti nel ricordo del grande avvocato Giuseppe Trasarti”.

I funerali si svolgeranno domani mattina alle 10, nella Basilica di Santa Maria della Quercia.