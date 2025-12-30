Hanno scardinato il bancomat delle Poste con un furgone nel cuore della notte ma non sono riusciti a portare a termine il colpo perché durante la fuga sono stati costretti ad abbandonare la struttura. È accaduto la notte scorsa a Graffignano. Ad agire potrebbero essere stati in quattro. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero scardinato la macchinetta caricandola su un furgone risultato poi rubato. Probabilmente sottratto nei pressi di Bagnaia. Pare che si siano aiutati anche con una corda, forse per caricare il bancomat sul furgone. Sta di fatto, però, che durante la fuga, intercettati dai carabinieri giunti prontamente sul posto dopo che era scattato l’allarme delle Poste, sono stati costretti ad abbandonarlo. Il bancomat è stato ritrovato a una cinquantina di metri di distanza dall’ufficio postale. Non si sa se sia caduto dal mezzo o sia stato abbandonato di proposito. Nel corso della fuga pare che il furgone abbia anche urtato una pattuglia dei carabinieri prima di far perdere le proprie tracce. I danni all’ufficio postale sono importanti ma non sono stati sottratti soldi. Le indagini sono in corso.