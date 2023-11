S. MARINELLA - I vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Santa Maria delle Ancelle della Visitazione per l'abbattimento di un albero di alto fusto che a causa delle avverse condizioni meteorologiche e del forte vento minacciava di cadere sulla sede stradale.

I Vigili del fuoco si sono adoperati alla messa in sicurezza dello stesso, tagliandolo e abbattendolo completamente. C'è voluto del tempo per la completa rimozione dei rami e del fusto dalla sede stradale. Molteplici gli interventi da parte dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di cartelloni pubblicitari, insegne e cornicioni pericolanti.

