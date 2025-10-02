SANTA MARINELLA - Il Comune ha organizzato anche per quest’anno “Fish e Wine”, giunto alla terza edizione, un evento enogastronomico che celebra il pescato locale e le eccellenze vitivinicole del territorio.

L'appuntamento è per sabato 4 e domenica 5 ottobre nel cuore della città, in Piazza Trieste.

L’iniziativa, realizzata con Istinto Social LAB 4 Smart Business Aps, è un punto di riferimento per valorizzare l'anima marinara e agricola del litorale. Questa mattina è in programma la conferenza stampa di presentazione dell’evento e il Sindaco Pietro Tidei, esprime la sua soddisfazione.

Fish e Wine è un veicolo strategico per la promozione del nostro territorio – commenta Tidei - il connubio tra il nostro pescato e i grandi vini locali, abbinato a percorsi culturali e alla riscoperta dei nostri tesori come Castrum Novum, ci permette di offrire un turismo esperienziale di alta qualità.

L'evento unisce sviluppo, storia e sapori autentici, rafforzando l'identità e l'economia della nostra comunità”.

Il coinvolgimento del territorio è massimo, a partire da Piazza Trieste dove l’omonima associazione dei commercianti si dimostra propositiva e pienamente partecipe. I ristoratori della piazza infatti sosterranno l’evento preparando menù dedicati alla tradizione marinara.

©RIPRODUZIONE RISERVATA