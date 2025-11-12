S. MARINELLA – Come festeggiare 65 anni di matrimonio e ritrovarsi nella stessa chiesa accompagnati da due persone che avevano fatto da testimoni alle nozze. E’ una bella storia di due sposi che oggi hanno 90 (lui) e 83 (lei), che hanno deciso di ripetere il “giorno più bello della loro vita” 65 anni dopo. Si tratta di Mario Trebiani e Anna Guerrini che nel 1960, dopo sei anni di fidanzamento, hanno deciso di sposarsi. Lui aveva 30 anni e lei 23. In una chiesa, quella di S.Giuseppe, addobbata a festa, Mario e Anna sono convolati a nozze. All’atto di uscire dal luogo sacro, si sono imbattuti in due ragazzini di 11 e 3 anni, che visibilmente commossi, hanno voluto salutare gli sposi. Baldi Luciana e Roberto Ubertazzo si sono avvicinati con timore alla coppia e hanno dato un bacio ad entrambi. La coppia, mentre usciva dalla chiesa, ha voluto portare con se il piccolo Roberto mentre Luciana ha atteso all’interno. Qualche giorno fa, i quattro, dopo 65 anni, si sono incontrati di nuovo ed hanno voluto immortalare il momento facendosi una foto nella stessa posizione in cui l’avevano fatta 65 anni prima. “E’ stato emozionante per noi – hanno detto Mario e Anna – rivedere quei due bambini diventare grandi. Ma altrettanto emozionante è stato ritornare in quella chiesa con qualche anno in più. Un giorno che non dimenticheremo mai”.

